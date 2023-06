Prodi dà l' ultimo saluto alla moglie Flavia | Tanta felicità tra di noi

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Ho vistosorridermi per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi dopo due giorni di pura, con alcuni dei nostri più cari amici". Comincia così il ricordo che Romanoha ...

Leggi anche Ciao cara Flavia Franzoni, sempre stata Flavia e mai "la moglie di Romano" Bologna, è morta Flavia Franzoni: era la moglie di RomanoUna vita insieme, in cui lui e Flavia ...Tanta felicità fra di noi", ha detto ancora. Servizio di Paolo TomassoneMontaggio Alessandra FrancoImmagini askanewsIl cardinale di Bologna l'ha ricordata come una donna "generosa ma non ...Personalità della politica, del giornalismo e dell'intrattenimento hanno reso omaggio alla moglie di Romano, morta nelle scorse ore. I funerali sono stati presieduti dal cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato 'il radicalismo dolce' di Flavia Franzoni. Al termine della cerimonia, la salma è stata ...

A Bologna i funerali di Flavia Franzoni, Prodi: “54 anni sempre insieme” Il Fatto Quotidiano

Il cardinale di Bologna l'ha ricordata come una donna "generosa ma non accomodante" che con Achille Ardigò e scelse la sociologia vicina ai poveri, "quella che verifica e corregge le decisioni degli ...Flavia Franzoni, da Draghi a Letta e Bersani: a Bologna L’ultimo saluto alla moglie di Prodi.… Il Fatto Quotidiano17:02Flavia Franzoni Lazio Umbria Romano Prodi ai funerali della moglie: «Siamo stati ...