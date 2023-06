Prodi commosso ai funerali | con Flavia condiviso cielo e terra

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Ho vistosorridermi per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi dopo due giorni di pura felicità, con alcuni dei nostri più cari amici". Comincia così il ricordo che Romanoha voluto condividere dando l'addio all'amata moglieFranzoni, morta per un malore martedì scorso mentre percorreva un tratto del cammino di San Francesco. "Siamo stati 54 anni sempre insieme, nei lunghi momenti di gioia e anche del dolore", ha detto l'ex premier nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna abbracciando la nipote Chiara: "a 54 anni anni vorrei aggiungere anche il ricordo degli altri due anni del corteggiamento e anche un po' di più: mai mi sono pentito di aver tanto insistito"."Abbiamo sempretutto: dalla presidenza dell'Iri e alla vita politica a Roma e a Bruxelles. A me ha sacrificato la ...

A me ha sacrificato la sua carriera ma non ha rinunciato al suo continuo approfondimento della conoscenza del welfare con una presenza intellettuale discreta e raffinata", ha dettoe ...Romano, ma con tono deciso ha detto alla fine della messa: 'La nostra lunga vita insieme non è stata solo impegni e preoccupazioni. Abbiamo vissuto insieme anche cielo e terra, tanta ...anche il ricordo di don Luigi Ciotti che ha ricordato Flaviacome una donna 'molto semplice e umile'. Arrivati anche gli ex premier Mario Monti e Massimo D'Alema, che ha parlato di '...

“Abbiamo sempre condiviso tutto: dalla presidenza dell’Iri e alla vita politica a Roma e a Bruxelles – ha detto Prodi commosso al termine delle esequie -. A me ha sacrificato la sua carriera ma non ha ...Una cerimonia semplice, con Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari, ma anche tantissimi amici e conoscenti. La città di Bologna si è stretta commossa alla famiglia per l'ultim ...