Prodi commosso ai funerali | con Flavia abbiamo condiviso cielo e terra

A me ha sacrificato la sua carriera ma non ha rinunciato al suo continuo approfondimento della conoscenza del welfare con una presenza intellettuale discreta e raffinata", ha dettoe ...Romano, ma con tono deciso ha detto alla fine della messa: 'La nostra lunga vita insieme non è stata solo impegni e preoccupazioni. Abbiamo vissuto insieme anche cielo e terra, tanta ...anche il ricordo di don Luigi Ciotti che ha ricordato Flaviacome una donna 'molto semplice e umile'. Arrivati anche gli ex premier Mario Monti e Massimo D'Alema, che ha parlato di '...

I funerali "Abbiamo condiviso tutto". Il saluto commosso di Romano ... Avvenire

Una cerimonia semplice, con Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari, ma anche tantissimi amici e conoscenti. La città di Bologna si è stretta commossa alla famiglia per l'ultim ...L'aria era densa di tristezza questa mattina nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Ma si sentiva anche la presenza inconfondibile dell'amore, quello che per 54 anni ha unito Flavia Franzoni ...