Prezzi e inflazione | la classifica delle città più care d’Italia

(Di venerdì 16 giugno 2023) In Italia l’sta rallentando e riporta il livello deia marzo scorso. Tuttavia i cittadini non avvertono ancora effetti benefici da questa novità che l’Istat ha comunicato il 16 giugno. Dopo la risalita registrata ad aprile, nel mese di maggio isono tornati al livello di marzo 2023: +7,6%. Il rallentamento che l’Istat ha certificato appare ancora fortemente influenzato dalla dinamica deidei beni energetici. Nel settore alimentare, idei prodotti lavorati mostrano un’attenuazione della loro crescita su base annua, che contribuisce alla decelerazione dell’di fondo (scesa a +6%). Pubblicata ladove fare la spesa e in generale vivere costa di più. Foto Ansa/Matteo ...

" Osservatorio Nazionale Federconsumatori suidi un paniere di 30 prodotti fondamentali è emerso che, a fronte di un tasso didel 7,6%, idei prodotti essenziali sono ......2 per cento deidi beni e servizi. Appena più giù, ventesime, sono Pistoia e Livorno dove la spesa aggiuntiva annua è stata di 1826 euro e l'di 8,1 punti percentuali. Sia a Lucca, ...... l'riprende a scendere tornando, dopo la risalita di aprile, al livello di marzo, facendo segnare un +7,6%. Il rallentamento appare ancora fortemente influenzato dalla dinamica dei...

Migliorano le prospettive della crescita per quest’anno, peggiorano leggermente quelle per i prossimi due. Prezzi energetici ancora in calo: l’Istat stima l’inflazione al 7,6% , per Via Nazionale a fi ...La causa è il deterioramento delle condizioni finanziarie. Banca d’Italia stima l’inflazione attraverso l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca) ossia calcolato in modo che sia comparabile ...