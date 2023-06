Presentazione Rudi Garcia | comunicati giorno e ora | la location è da favola

Notizie Calcio Napoli -Garcia come allenatore del Napoli : c'è grande attesa, dopo l'annuncio di ieri, per la primissima conferenza stampa del neo tecnico azzurro che subentrerà a Luciano Spalletti ...Garcia lo ha convinto negli ultimi 10 giorni ed è stato così scelto come nuovo allenatore del ... ARRIVO E- Il tecnico francese ha entusiasmo, è prontissimo ad arrivare a Napoli per ...Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, e tra i tifosi e addetti ai lavori c'è attesa per le sue prime parole in azzurro. Quando sarà presentato Alcune indiscrezioni, non ancora confermate, ...

Il Napoli ha comunicato che lunedì 19 giugno, alle ore 17.30, avrà luogo la presentazione del nuovo allenatore Garcia. La conferenza si terrà ...Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, tra lunedì e martedì potrebbe essere fissata la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, nuovo tecnico del club partenopeo.