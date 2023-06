Preghiera del mattino del 16 Giugno 2023 | “Illumina il mio cuore”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacrodi Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata.di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Alla sera, lasi tramutava: 'Solo voglio il Tuo volere bel cuoremio Gesù solo [mi] piace il Tuo piacere bramo solo di amarti di più'. È assai significativo che questo riferimento al ......momento di congedo e di, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero......della spiritualità come proveniente dall'Oriente e quindi non compatibili con la...da sempre validi sono quelli che permettono di attuare un approccio alla realtà mediante la triade...

La Messa prima degli esami del Movimento studenti di Azione cattolica certamente non si è presentata come un rito scaramantico prima della grande prova, ma come un momento di preghiera e di ringraziam ...La maestra di Oristano sospesa con riduzione dello stipendio per aver fatto recitare ai bambini delle preghiere in classe, ha avuto la sua prima udienza davanti alla giudice del lavoro.