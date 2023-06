Poste | Tar annulla maximulta da 11 milioni per abuso di dipendenza economica

(Di venerdì 16 giugno 2023)ta dal Tar del Lazio lada oltre 11di euro inflitta nel luglio 2021 dall'Antitrust aItaliane per "di". "Gli elementi raccolti durante l'istruttoria non appaiono sufficienti per suffragare l'ipotesi didella Soluzioni...

Lazio annulla sanzione da 11,2 milioni dell'Antitrust Altra buona notizia per. Ildel Lazio ha annullato una sanzione da 11,2 milioni comminata dall 'Antitrust al gruppo per un presunto ...È stata annullata daldel Lazio la maximulta dal oltre 11 milioni di euro inflitta nel luglio 2021 dall'Antitrust aItaliane per 'abuso di dipendenza economica'. La decisione è contenuta in una sentenza con la ...ILSCAGIONAITALIANE Tuttavia, ilha ritenuto legittimo l'operato di, rappresentata dallo studio legale Brancadoro Mirabile con Carlo Mirabile e dallo studio Grimaldi con ...

Perché il Tar ha bocciato la multa Antitrust a Poste Italiane Start Magazine

A fronte di interpretazioni contrastanti sulla proroga di un affidamento, bisogna scegliere quella che tutela il favor partecipationis ...L’ex sindaco di Custonaci Giuseppe Bica, dirigente provinciale del partito “Fratelli d’Italia”, ha vinto il ricorso contro l’attuale deputato regionale Nicolò Catania, ex sindaco di Partanna. Catania ...