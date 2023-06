Pooh | esce “AMICIXSEMPRE 2023” | la raccolta dei più grandi successi della band

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il 30 giugno” (Warner Music Italy), l’imperdibiledei piùdeiper festeggiare e rivivere oltre 50 anni di storia attraverso la grande musica. Una compilation composta da 4 CD che uscirà in edizione limitata autografata e che da oggi è disponibile in pre-order qui: https://.bio.to/ltd 56 brani iconici, pietre miliaristoriache compongono anche la scaletta del tour che partirà da luglio con due eventi imperdibili negli stadi di Milano e Roma e che da settembre proseguirà in tutta Italia! Leggi anche –> Tale e Quale Show, piovono conferme: alcuni ex gieffini nel cast? Questa la tracklist ...