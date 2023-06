Ponza sempre più green | sull’Isola arrivano le auto elettriche Citroen

(Di venerdì 16 giugno 2023)– Dopo La Maddalena e Carloforte le vetturefirmate Citroën. Lo scorso 12 giugno è stato ufficializzato l’accordo con la consegna delleseguito da una conferenza stampa alla presenza del sindaco Francesco Ambrosino, dellerità locali e di Marco Antonini, Managing Director di Citroën Italia. Il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione ringrazia la Citroën e il Gruppo Jollymobili Ceccano per aver scelto l’isola diper questa importante iniziativa, aiutandoci a diffondere la cultura del rispetto ambientale e della mobilità sostenibile. Un importante ringraziamento ad Annalisa Radice, H&A Motivation Sales Manager Global Events Production & Management, per aver curato nei minimi dettagli un ...

(FERPRESS) – Roma, 14 GIU – Il Comune di Ponza, la più grande delle Isole Ponziane, ha da sempre dimostrato un forte interesse nel promuovere la sostenibilità ambientale di tutta l’Isola. L’auspicata ...Con il progetto "Citroën Drive Ponza Electric" Citroën intensifica il suo impegno nel processo di transizione energetica promuovendo la mobilità elettrica: dopo La Maddalena e Carloforte, sale a tre i ...