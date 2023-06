Ponte sullo Stretto | in campo torna anche l’americana “Parson”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il riavvio delle procedure per la realizzazione del collegamento stabile tra l’Isola e il Continente riporta sulla scena, oltre alle imprese del Consorzio Eurolink, delle quali abbiamo scritto nei giorni scorsi,un altro colosso internazionale, il “s Transportation Group”, holding statunitense di New York , che nel 2006 si aggiudicò la gara per l’affidamento dei servizi di “project...

Serve il coraggio di rischiare, anche sulStretto Uno spettro s'aggira per l'Europa partendo proprio dall'Italia. E' un fantasma antico, in grado di trascinare il Piano nazionale di ...Da lui arriva, per primo, la proposta di riprendere il dossier per la costruzione delStretto. Vorrebbe inaugurare già il cantiere, non gli riesce. Si accontenta dell'inaugurazione dell'...Spero che se un giorno si farà ilStretto di Messina contestualmente vengano tributati i dovuti onori al servizio di traghettamento tra Reggio Calabria e Messina, che ne sarà probabile (anche se solo parziale) vittima. ...

Ponte sullo Stretto, ecco le imprese che lo costruiranno Gazzetta del Sud - Edizione Messina

La holding statunitense di New York, che nel 2006 si aggiudicò la gara per l’affidamento dei servizi di “project management consulting”, riguardanti le attività di controllo e verifica della progettaz ...Ruspe al lavoro sul Marecchia per la briglia crollata a Ponte Santa Maria Maddalena. Tecnici impegnati anche sull’Uso e sul Marano. Interventi per oltre due milioni.