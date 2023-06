Podcast e salute mentale | La montagna che cura

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il grande psichiatra Franco Basaglia per primo intuì il beneficio di portare i suoi malati fuori dalle mura dei manicomi, per restituirli alla vita di relazione e agli stimoli generati dall’ambiente. Su RaiPlay Sound da martedì 20 giugno, ildi Luca Calzolari e Roberto Mantovani “Lache” racconta la storia dellaterapia, dei suoi benefici sulla mente e sul corpo e delle sue caratteristiche terapeutiche, riabilitative etive su chi soffre di patologie, problematiche e disabilità. LEGGI ANCHE – Tutti i vincitori de Il Pod, ItalianAwards Lache, tutti gli studi a favore Oltre alla fondaesperienza di Basaglia, pionieristica è stata anche quella dell’infermiere ...

Si tratta della più accurata radiografia dello stato didell'informazione nel mondo digitale. Infine, da noi il 30% delle persone ascolta regolarmente, ma solo il 10% quelli di ......i frutti della terra con uno sguardo rivolto al rispetto per l'ambiente e quindi alladel ...Radio Sound Ultima Ora Piacenza... soggetti autistici, o gli insulino dipendenti, quelli non vedenti o con ridotta mobilità, confermano quanto la montagna sia un valido alleato per la. "La montagna che cura" è undi ...

Farmaceutica, da Merck il podcast 'Ottostorie' per raccontare valori e ... Today.it

Su RaiPlay Sound parte il 20 giugno il podcast di Luca Calzolari e Roberto Mantovani, sui benefici che la montagna garantisce a corpo e mente ...Si è parlato dell'importanza di una sana alimentazione per la salute nel corso di un evento ospitato, ieri, dall'Ambasciata d'Italia a Londra. (ANSA) ...