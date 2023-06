Pnrr | Gentiloni | Terza rata entro fine mese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Bruxelles, 15 giu. - (Adnkronos) - La decisione sulla richiesta di esborso delladei finanziamenti per ilitaliano arriverà "". Lo ribadisce il commissario europeo all'Economia Paolo, in conferenza stampa a Lussemburgo al termine dell'Eurogruppo. "Non per minimizzare il problema - dice - ma, mentre sappiamo che lavoriamo da settimane con le autorità italiane per finalizzare l'esborso, sappiamo anche che c'è voluta la stessa cooperazione costruttiva con altri Stati membri che non sono stati in grado di concludere" il lavoro "nei tempi richiesti. Lavoriamo in modo positivo e aspettiamo i risultati della missione in corso" a Roma, conclude.