Pnrr | domani la posa della prima pietra per la riqualificazione di via Nuzzolo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si terrà, sabato 17 giugno 2023, con inizio alle ore 19:30, la manifestazione per ladei lavori, finanziati con 10 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che riqualificheranno gli alloggi Erp di via Cosimo. L'appuntamento a via, aperto alla cittadinanza e alla stampa, vedrà la proiezione di un video illustrativo dell'intervento e gli interventi degli assessori Molly Chiusolo (Politiche abitative) e Mario Pasquariello (Opere pubbliche). Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella