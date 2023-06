PlayStation 5 | Sony Rivoluziona il Gioco in Cloud con la Streaming Experience

(Di venerdì 16 giugno 2023)sta facendo passi da gigante nel campo dei servizi diinper la sua console di ultima generazione, la5. L’azienda ha recentemente annunciato importanti progressi che promettono dire l’esperienza diper gli utenti, consentendo loro di accedere ai giochi PS5 tramitesenza la necessità di scaricarli completamente sulla propria console. Questa innovazione potrebbe semplificare notevolmente l’accesso ai giochi e ridurre i tempi di attesa per iniziare a giocare. Giochi PS5 in: Il nuovo annuncio diper gli abbonatiPlus Premium Al momento,sta conducendo una serie di test mirati a perfezionare questa funzionalità, ...

... ricordiamo che si tratta, non di una console portatile tradizionale, bensì di un dispositivo che sfrutterà la funzione Remote Play con la5, una caratteristica cheha promosso ...... il dirigenteNick Maguire ragiona sul lavoro svolto e sulla risposta dei fan, svelando anche ... Stando a quanto dichiarato da Maguire ai microfoni di GamesIndustrybiz, gli utenti...Vi segnaliamo oggi che su eBay è possibile acquistare5 in edizione standard completa (con lettore per dischi Blu Ray incluso) al prezzo di ...non esitare se stavate cercando la console...

Il Nuovo PlayStation Plus compie un anno: al via le celebrazioni, ecco le sorprese di Sony Everyeye Videogiochi

Sony sta facendo passi da gigante nel campo dei servizi di gioco in cloud per la sua console di ultima generazione, la PlayStation 5. L'azienda ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...