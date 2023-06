Pitti Uomo | la contaminazione al centro dell’edizione numero 104

(Di venerdì 16 giugno 2023) Life&People.it Si conclude una delle manifestazioni più importanti che di norma anticipa le tendenze della moda maschile sopra e sotto la passarelle; l’edizione104 del, in scena nel sempre meraviglioso scenario della Fortezza Da Basso di Firenze, ha infatti fatto emergere uno stile molto ricco e variegato, contraddistinto in particolare da un certo uso del crossover destinato a fare breccia nei prossimi mesi. 825 i brand presenti in Toscana, di cui ben il 41% operanti nel settore estero. Scopriamo le proposte più convincenti. Abiti funzionali per una moda sempre in movimento La parola chiave emersa dai quattro giorni di rassegna è una:. Unanon astratta bensì totale presente nelle idee, nelle ispirazioni, nelle proposte e nelle ricerche dei ...

'I primi dati di affluenza finale di, con i compratori italiani in aumento del 6% e quelli esteri del 24% rispetto al giugno di un anno fa - afferma Raffaello Napoleone , amministratore delegato diImmagine , al termine ...Dopo un' edizione invernale già in ripresa,è tornato dal 13 al 16 giugno a Firenze in una Fortezza da Basso che, stando a quanto annunciato dal sindaco Dario Nardella, si prepara a un restyling. In attesa dei lavori di costruzione ...Nello stand al'imprenditore mostra una collezione ricca di spunti, con l'che già dalla scorsa stagione ha ampliato gli orizzonti, affiancando al capospalla outdoor articoli come ...

Firenze, al via Pitti Uomo: da Dua Lipa a George Clooney, le stelle in città Il Tirreno

Valentino dà il via alla Milano Fashion Week Uomo primavera estate 2024, tra nuove uniformi pensate per l'estate, una location aperta al pubblico e una parata di star ...