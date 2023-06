Pirelli | dal Governo via libera al golden power “E’ asset strategico”

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il, nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha disposto l’esercizio dei poteri speciali ‘’ sull’operazione oggetto di notifica da parte di China National Tire and Rubber Corporation, Ltd., riguardante il patto parasociale sulla governance della società& C. S.p.A.“La decisione del, nel rispetto del principio di proporzionalità, prevede apposite prescrizioni per la tutela dell’costituito da sensori CYBER impiantabili negli pneumatici – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Tali sensori sono in grado di raccogliere dati del veicolo riguardanti, tra l’altro, gliti viari, la geolocalizzazione ...

