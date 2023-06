...il Commissario Massimiliano Capitanio (Agcom) centrerà il suo intervento sulla lotta alla. L' Agenda è consultabile one sono attese ulteriori importanti presenze in prossimità dell'...... Consiglio nazionale commercialisti, Assosim e Italian Tech Alliance su Ddl capitali (Finanze) 11,30 Affare assegnato su strategia commerciale Ue (Politiche Ue) 13,00 Ddl anti -on(...In Spagna non hanno ancora la goal -technology, per fare un esempio ". Ma a far discutere ... Sconfiggere anche culturalmente laè fondamentale per ampliare la base degli abbonati. E con ...

Pirateria on-line, i giovani italiani trasgrediscono più degli altri ilGiornale.it

Gli europei sono sempre più consapevoli dei rischi e delle conseguenze dell’acquisto di prodotti contraffatti e dell’accesso a contenuti da fonti illegali, eppure uno di loro su 3 (31 %) considera com ...Mentre i casi di pirateria informatica continuano a passare da un tribunale internazionale all'altro, diamo uno sguardo ad alcuni dei casi di estradizione più famosi del passato e scopriamo se l'estra ...