Pierpaolo Pretelli | l’ex Ariadna Romero si trasferisce a Miami con il figlio

Ariadna Romero ha deciso di lasciare l'Italia per trasferirsi a Miami con il piccolo Leonardo, figlio di. Proprio la modella, ha spiegato il motivo sui social. Ariadna Romero lascia l'Italia con il figlio: la reazione di"Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. ...In questi giorni, tra l'altro, ha fatto molto discutere la fotografia condivisa da Alfonso Signorini che lo ritrae in compagnia die Alberto De Pisis : che siano loro i nuovi ...... il bambino era felice di ritrovare il suo papà Su Instagram la 36enne cubana, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di vivere a Miami e di come ha vissuto la situazione con, con il ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme, ma solo per caso: ecco cosa è successo leggo.it

Ariadna Romero lascia l’Italia con il figlio Leonardo e ringrazia anche Giulia Salemi: ecco la reazione di Pierpaolo Pretelli.Ariadna Romero, modella e madre del figlio di Pierpaolo Pretelli, motiva la scelta di trasferirsi a Miami insieme al piccolo Leo, nato dalla ...