Piazza Affari si avvicina ai fatidici 28mila punti

Milano ha recuperato la perdita post Bce, terminando gli scambi a 27.860, in rialzo dello 0,47%. Wall Street ha iniziato a frenare e lunedì 19 giugno è chiusa per festività.

Milano ha recuperato la perdita post Bce, terminando gli scambi a 27.860 punti, in rialzo dello 0,47%. Wall Street ha iniziato a frenare e lunedì 19 giugno è chiusa per festività. In attesa della fina ...Proseguono ancora a ritmi ridotti gli stacchi dei dividendi 2023 (relativi ai bilanci dell'esercizio 2023) a Piazza Affari, in attesa della tornata del 19 giugno 2023 che… Leggi ...