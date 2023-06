Stabili in avvio di giornata le quotazioni del: il Wti passa di mano a 70,63 dollari al barile (+0,01%) mentre il Brent è a 75,69 dollari (+0,03%). . 16 giugno 2023... l' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmentesu 1,084. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Il(Light Sweet Crude ...L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmentee si ferma su 1,085. Lieve calo dell' oro , che scende a 1.933,5 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,...

Petrolio stabile in avvio di giornata, Wti a 70,63 dollari Agenzia ANSA

Stabili in avvio di giornata le quotazioni del petrolio: il Wti passa di mano a 70,63 dollari al barile (+0,01%) mentre il Brent è a 75,69 dollari (+0,03%). (ANSA). (ANSA) ...Nella seduta di giovedì 15 giugno il petrolio (E-Mini Crude Oil future) ha compiuto un veloce recupero ed è risalito oltre i 71 dollari. Nonostante questo rimbalzo ...