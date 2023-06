Petretta APAS | “Le Api si salveranno anche grazie a noi | ma chi salva noi?”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Un mese fa avevamo lanciato l’allarme, ora, dopo altre settimane di piogge e di freddo anomalo, la situazione è davvero disperata.se le piogge dovessero cessare domani e il clima ritornare nella media della stagione, il danno sarebbe comunque enorme. Sono tantissime le api che non ce l’hanno fatta, gli apicoltori hanno tentato il tutto per tutto, ma le anomalie climatiche le hanno decimate eppure si continua a pensare al comparto apistico come a un qualsiasi comparto di allevamento. Forse sarebbe ora di cominciare a guardarlo sotto un altro aspetto”. E’ amaro il commento del presidente A.P.A.S. Campania, Angelo, all’indomani di un incontro in Regione con l’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. L’incontro è stato focalizzato sullo slittamento di scadenza per ACA18 e progetto OGM ma l’attenzione degli ...

Gli effetti della pioggia torrenziale che continua ad abbattersi quasi ininterrottamente da giorni sul Sannio non hanno risparmiato un fiore all'occhiello dell'agroalimentare sannita come ...