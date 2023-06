Perquisizioni a casa e negli uffici | stretta sulle indagini dell' incidente di Roma

(Di venerdì 16 giugno 2023) Perquisizione adi Matteo Di Pietro, il 20enne youtuber indagato per omicidio stradale per la morte di Manuel Proietti, il bambino di 5 anni che ha perso la vita nell'avvenuto al Palocco, alle porte di. Il giovane fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline ed era alla guida del Suv Lamborghini che ha centrato la Smart su cui viaggiava il bambino insieme alla mamma Elena Uccello e alla sorellina Aurora, rimaste anche loro ferite nell'. Una perquisizione è stata disposta, a quanto si apprende, anche nella sedea società degli youtuber. Proprio l'attività social dei ragazzi è sotto la lente degli investigatori: analisi sono in corso su cinque cellulari sequestrati a bordo del suv Lamborghini. I pm dihanno conferito ...

È in corso la perquisizione delladi Matteo Di Pietro, il ragazzo indagato per omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel Proietti di appena cinque anni travolto nella Smart sulla quale c'erano anche la sorellina Aurora di ...

Perquisizione a casa di Matteo Di Pietro, il 20enne youtuber indagato per omicidio stradale per la morte di Manuel Proietti, il bambino di 5 ...Si cercano video sulla dinamica dell'incidente. Influencer difende gli amici Borderline: 'Un tragico incidente, stategli vicino'. Il Moige: 'Chiudere subito tutti i canali social di TheBorderline'.