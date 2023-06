Perquisizioni a casa dello youtuber indagato | si cercano i video sul telefono | «Riprendevano e ridevano anche dopo l’incidente»

(Di venerdì 16 giugno 2023) È in corso la perquisizione delladi Matteo Di Pietro, il ragazzoper omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel Proietti di appena cinque anni travolto nella Smart sulla quale c’eranola sorellina Aurora di quattro anni e la madre Elena Uccello di 29 anni dal Suv Lamborghini guidato dal ventenne. I carabinieri sono alla ricerca de irealizzati da Di Pietro sia nella fase precedente allo schianto che subito. Diversi testimoni avevano infatti raccontato chel Palocco, glidi The Borderline avevano continuano a riprendere la scena: «senza ritegno.e filmavano le auto distrutte» ha detto chi ha ...

Una bravata, tanto poi si risolve tutto. Come riporta La Repubblica , sembrano essere state queste le parole con cui i genitori degli youtuber "The borderline" avrebbero rassicurato i figli dopo ...È in corso la perquisizione delladi Matteo Di Pietro, il ragazzo indagato per omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel Proietti di appena cinque anni travolto nella Smart sulla quale c'erano anche la sorellina Aurora di ...... indagini serrate e indizi raccolti durante le, tra cui parte del bottino proveniente ... Al vaglio la versione della badante Luigi Panzieri ucciso incon 7 coltellate: interrogata la ...

Scontro a Roma: perquisizione in casa dello youtuber indagato ... Agenzia ANSA

Su delega della procura di Roma, i carabinieri stanno effettuando una perquisizione in casa di Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne indagato per omicidio stradale e lesioni ...ROMA È in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, su delega della procura di Roma, a casa di Matteo Di Pietro il giovane indagato dopo l’incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita il p ...