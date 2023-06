Perinetti | “Qui un progetto solido e ambizioso La mia storia è nata qui”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 17 marzo 2023 è scomparsa una persona fondamentale per la mia carriera, voleva affermarsi nel calcio, era stato calciatore, voleva provare a lavorare nel calcio. Era nel settore giovanile della Roma e mi fece firmare il primo contratto con la Roma, si chiamava Carlo Mupo, era stato calciatore dell’Avellino e aveva un locale qui, è stato il primo a darmi fiducia e mi piace ricordarlo. La miacalcistica ècon un avellinese“. Parla così in sede di presentazione il nuovo direttore dell’area tecnica dell’Avellino, Giorgio. “Il calcio di oggi è difficile, strano, vedete i playoff, ma anche in serie B con le retrocessioni eccellenti – sottolinea il dirigente romano – Ci sono pressioni esterne ma dobbiamo essere bravi a creare in spogliatoio un clima ideale. Posso garantire un impegni, sono ...