Percorsi abilitanti docenti | potranno svolgersi online fino al 50% del totale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Pa 2, che contiene diverse misure importanti che riguardano il settore dell'istruzione. Fra queste si segnala un intervento suiper gli insegnanti. L'articolo .

Secondo l'Osservatorio Smart Agrifood 2023 circa l'88% delle aziende hanno apportato... direttrice dell'Osservatorio Smart AgriFood ha precisato in merito: "Tra le tecnologiein ...CorsiSono state introdotte significative modifiche ai corsiper docenti. Le ... Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, iuniversitari e accademici di formazione ...Modalità di erogazione dei corsi : per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 iuniversitari e accademici di formazione iniziale potranno essere svolti, a esclusione delle attività di ...

Diventare insegnanti, modifiche ai percorsi abilitanti da 30/60 CFU e ai concorsi. Cosa prevede il Decreto Assunzioni Orizzonte Scuola

Coloro che partecipano al concorso con i 30 CFU integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso abilitante. Coloro che partecipano al concorso o i 24 CFU conseguiti entro il 31 ...