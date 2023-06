Perché Rudi Garcia è la scelta giusta per il Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Il casting era finito da qualche giorno, poi ieri sera a sorpresa De Laurentiis ha annunciatoGarcia , l'ex allenatore della Roma che dalle parti di Trigoria nella stagione 2016 - 17 fu sostituito proprio da Luciano Spalletti . Arriverà in azzurro stavolta a raccoglierne l'eredità, dopo ...Com'era prevedibile il colpo di teatro c'è stato. Con un tweet a ora di cena De Laurentiis ha ufficializzatoGarcia come nuovo tecnico del Napoli quando anche L'Equipe scriveva di Galtier ai piedi del Vesuvio. L'ex Roma ha firmato un biennale ed arriva in azzurro con tante motivazioni. A convincere il ...Insomma, sulla carta l'universo di Spalletti non sembra poi così lontano, ancheGarcia, pur ... Sulla sua resistenza alle avversità: 'Sarà che suo padre, di origini andaluse, lo ha chiamato...

Perché il Napoli ha scelto proprio Rudi Garcia come nuovo ... Sport Fanpage