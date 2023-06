Perché Orbán può fare il gioco di Huawei e Zte contro l’Ue

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sarà l’Ungheria di Viktora far deragliare il piano della Commissione europea per escludere i fornitori “ad alto rischio” – a partire dalle aziende cinesie Zte – dalle infrastrutture 5G di istituzioni e Stati membri dell’Unione europea? Ieri la Commissione europea ha diffuso una nota definendo “giustificate e conformi” alla toolbox 5G pubblicato a fine 2020 le decisioni assunte dai Paesi che hanno l’obiettivo di limitare o escluderee Zte dalle reti 5G. E ha invitato gli altri alo stesso. Infatti, dei 27 soltanto dieci hanno imposto restrizioni. “Data l’importanza dell’infrastruttura di connettività per l’economia digitale e la dipendenza di molti servizi critici dalle reti 5G, gli Stati membri dovrebbero attuare la toolbox senza indugio”, si legge. Davanti a queste “gravi vulnerabilità” ...