“Perché non lo avete detto?” Isola dei Famosi | la scoperta su Nathaly | anche lei senza parole

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 16 giugno 2023) Molti potrebbero individuarla in Helena Prestes, ma la vera spietata guerriera de L’dei2023 èCaldonazzo. L’aveva dimostratoin passato, in tutti i reality a cui aveva partecipato. Ora si trova ancora in esilio sull’Ultima spiaggia ma a quanto pare non sarebbe più sola, una sorpresa per lei. Gli spettatori erano rimasti all’oscuro di tutto fino ad oggi,Caldonazzo è da quasi due settimane lontana dal resto dei concorrenti de L’dei2023 e, la cosa, non sembra dispiacerle poi molto. Lontana dalle tensioni e dai litigi, se l’è sempre cavata alla grande, figuriamoci ora che non è più da sola.dei2023, arriva la figlia diCaldonazzo Una ...