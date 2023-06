Perché Myrta Merlino lascia LA7? Cosa è successo e novità

(Di venerdì 16 giugno 2023) Siamo soliti vederla alla conduzione de L’Aria Che Tira, programma di La 7 che tiene compagnia ed informa i telespettatori su temi di cronaca ed attualità, nonché mediante testimonianze da parte dei diretti interessati. Ci stiamo riferendo alla giornalistache oggi, venerdì 16 giugno, durante l’ultima puntata della trasmissione prima menzionata ha reso noto che dirà addio a La 7, emittente terzopolista che la ospita da oltre 10 anni.e le foto della spazzatura nella Capitale: ‘Natura Morta’ L’addio diNel corso di queste ultime settimane sono stati diversi gli addii dei volti noti del piccolo schermo. A cominciare da quello molto discusso e sentito di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per giungere poi a quello di ...

'Ci rivediamo presto, ve lo prometto':Merlino dà l'addio a La7, guarda il video ... Ed è sibillina l'ultima frase rivolta ai telespettatori, dopo averli ringraziati'senza di voi nulla di ...In collegamento conMerlino c'era Matteo renzi, leader di Italia Viva e direttore de Il Riformista. Renzi attacca chi parla di eredeuna figura complessa come quella del Cavaliere non ...Guido Crosetto ne ha parlato conMerlino a L'aria che tira , su La7: 'Lei è stata molto scossa da questa perdita,Berlusconi è quello che ha fondato il centrodestra, ha coniato il ...