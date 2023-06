Perché l’empatia è deleteria per le nostre vite

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dovunque ci si giri, in qualsiasi notizia si legga sui giornali o si ascolti in televisione, in qualsiasi consiglio edificante risuoni alleorecchie una parola s’impone ormai sempre più forte delle altre: questa parola è empatia. Sembra non essercene mai abbastanza. Viviamo nell’era del, di continuo ci viene predicato di vedere il nostro volto in quello dell’altro, di identificarci con tutto il mondo e con tutte le persone del mondo: praticamente un lavoro a tempo pieno. La parte emozionale degli individui, la loro sensibilità, è stata posta al centro del villaggio occidentale non come una delle tante componenti importanti dell’uomo ma come la sua componente più importante, come ciò che rende un uomo un uomo. È stata concessa un’esacerbante importanza all’aspetto ...