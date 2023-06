Perché le installazioni di Benjamin Langholz stanno cambiando il concetto di opera d’arte

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il lavoro “epico” diLangholz sta catalizzando l’attenzione internazionale con le sue grandi sculture interattive e cinetiche, realizzate per lo più in pietra e acciaio. L’artista californiano, che dal 2018 lavora a Berlino, definisce il proprio lavoro come «strumento corale nato per raccogliere e trasmettere dei sentimenti». Le sueportano chi le vive a conoscere e sperimentare sentimenti e stati emotivi nel e attraverso il proprio corpo. Le sue, chiamate dall’artista “sculture”, sono un modo per colmare il divario tra il mondo interiore delle emozioni e il mondo esterno dell’esperienza fisica. L’artista chiede al visitatore di entrare in una conversazione più profonda con il paesaggio e con la natura circostante. Le sue opere non sono quindi solo un’esperienza immersiva, ma una sfida a tutto tondo ...

