Perché La ragazza e l’ufficiale stasera non va in onda su Canale 5 | il motivo

(Di venerdì 16 giugno 2023)Lanon va insu5? Negli ultimi giorni, a causa della morte di Silvio Berlusconi, i palinsesti delle reti Mediaset sono stati stravolti. Tantissimi programmi o film sono stati “cancellati” o spostati. Tra questi Lache invece di andare inoggi, venerdì 16 giugno, è stata anticipata a ieri, giovedì 15. Una decisione presa per lasciare spazioalla semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, inizialmente in programma lunedì scorso. Cast Abbiamo vistonon va inLa, ma qual è il cast della soap opera in ...

Laha confermato in parte il racconto della sua dolce metà, tant'è che poco dopo hanno ... soprattuttohanno cominciato a litigare ancora prima di raggiungere i villaggi dove vivranno ...... ma non ripercorre la vita di Raffaella : si sviluppa attraverso la storia di unachiamata ... il primo è per aver voluto fortemente questo progetto; il secondo èè stata forse l'unica, ...... l'"oriundo" di via Pola, lo chiamavamo cosìera l'unico a non abitare in via Volturno". Il ... Poi ammiravamo la sorella, Maria Antonietta, che aveva qualche anno in più, era una...