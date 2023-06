Per il giudice c’erano 8 falsi Modigliani alla mostra di Genova Ma assolve tutti gli imputati Sgarbi scatenato contro le “perite inadeguate”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una natura morta, un ritratto di una Kiki (de Montparnasse probabilmente), un altro di Moïse Kisling, un altro ancora dell’astrologo Conrad Moricand. Chissà che valore artistico e soprattutto economico avrebbero avuto questi quadri se davvero fossero stati firmati da Amedeoe dallo stesso Moïse suo amico. E invece no, ha decretato oggi il tribunale di: 8 di 21 opere instte a unadi Palazzo Ducale adel 2017 sono false. Ilpenale, nonostante la dichiarazione dità dei dipinti, ha assolto i 6che erano finiti a processo per truffa, falso e contraffazione di opere. Cadono tutte le accuse, dunque, nei confronti Massimo Zelman, Nicolò Sponzilli e Rosa Fasan, rispettivamente presidente, curatore e ...

... e poi il dipendente scolastico 65enne Ian Coatessottrargli il veicolo, comparirà domani dinanzi a undella Nottingham Magistrates' Court,la convalida del fermo. Al momento non vi ...Sharon invece è unfederale che osa con un sito di incontri online. Carol vorrebbe ... è che i ruoli di Diane e Vivian sono stati pensati sin da principioDiane Keaton e Jane Fonda, le ...Ho ancora qualche fascicolo da chiudere e qualchesu cui indagare. Da saggio impunito ho compreso il valore del profitto e del plusvalore e mi sono spesoil capitale commerciale delle mie ...

Le decisioni del giudice sportivo per campionato e coppa Campionato Carnico

Il processo per truffa e contraffazione. Il principale imputato, il mercante Guttmann, è deceduto qualche giorno fa. Il pm: valuteremo cosa fare. Le opere false verranno bollate ...In attesa della decisione del giudice del Tribunale di Arezzo sulla vertenza Fimer nel piazzale antistante lo stabilimento di Terranuova la Cisl ha organizzato una raccolta di firme per la legge di in ...