Pensioni minime a 1 000 euro al mese | la storica promessa di Berlusconi diventerà realtà?

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’innalzamento dellead almeno milleè uno storico cavallo di battaglia di Silvio. Proposto più volte negli anni e ritornato alle ultime elezioni politiche, quelle di settembre del 2022, quando l’ex leader di Forza Italia prometteva di aumentare l’assegno previdenziale ad almeno mille. Dopo la scomparsa dia rilanciare la suaproposta è il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ci batteremo in tutte le sedi, dal governo, per arrivare ad avere lea mille, ricordando quello che voleva il nostro presidente”. Ladi Tajani sullea milleDurante ...

... liberale, cristiano, europeista e atlantista, ribadisce il vicepremier e ministro degli esteri, che elenca gli impegni di legislatura: il taglio delle tasse, leda alzare a mille ...Rispettando la volontà di Berlusconi, continueremo a batterci in Parlamento e in Consiglio dei ministri affinché lepossano arrivare, entro fine legislatura, a mille euro al mese. ...Tra questi, lea mille euro: "Ci batteremo in tutte le sedi, dal governo, per arrivare ad avere lea mille euro, ricordando quello che voleva il nostro presidente". Il ...

Pensioni luglio 2023: in arrivo un maxi aumento per alcuni beneficiari. Le ultime novità Lavoro e Diritti

La cricca del Fatto Quotidiano dà l'ordine di scuderia. Accorrono politici in pensione, pseudo comici ed ex magistrati. E poi la pessima figura di Conte e Schlein. Ecco l'album delle figurine degli an ...Dopo la morte di Berlusconi il partito si riorganizza. Parola d'ordine "compatezza". Il coordinatore Tajani spiega cosa accadrà. La rassicurazione: "Ho parlato con Marina. La famiglia Berlusconi vicin ...