Pensioni 2023 | Proietti in esclusiva | ‘Serve flessibilità da 62 anni strutturale’Le parole rilasciate in esclusiva da Domenico Proietti in vista del prossimo tavolo sulle Pensioni tra Governo e Sindacati

Rispettando la volonta del Cav, ci batteremo per portare leminimie a mille euro al mese. Ci impegneremo inoltre per le riforme istituzionali, punto fondamentale del pensiero di Berlusconi. ......è fissato a Euro 14657,24 annui e la quattordicesima avrà un importo che varia da 336 a 655 euro. I pensionati per avere diritto alla quattordicesima mensilità devono essere titolari di...Solo nel, per effetto dell'impennata dell'inflazione, lesono state rivalutate del 8,1%. Incrementi significativi sono previsti anche per il 2024 e gli anni a venire. A conti fatti, ...

Pensioni luglio 2023: in arrivo un maxi aumento per alcuni beneficiari. Le ultime novità Lavoro e Diritti

Tra questi, le pensioni minime a mille euro: "Ci batteremo in tutte le sedi, dal governo, per arrivare ad avere le pensioni minime a mille euro, ricordando quello che voleva il nostro presidente". Il ...Buone notizie per i percettori dell'assegno al nucleo familiare (Anf). Gli importi del contributo, infatti, sono stati aggiornati per il periodo che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno ...