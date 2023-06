Pene durissime per gli youtuber di Casal Palocco

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 giugno 2023) Qual è la pena giusta cui condannare un giovane che per una folle scommessa social (prima fesseria) scorrazza a 110 km/h in una strada con limite a 50 (seconda fesseria) compiendo un sorpasso dove non avrebbe potuto (terza fesseria) andando così a schiantarsi contro un'altra vettura uccidendo un bambino di 5 anni (e quattro), il tutto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (quinta ed ultima fesseria)?La domanda è probabile se la stia ponendo anche il giudice cui toccherà giudicare i responsabili della tragedia di Casal Palocco in quello che non sarà un processo legato ad un omicidio stradale ma qualcosa di più ampio. Da settimane panorama.it ha dato voce a docenti, educatori, sociologi per raccontare quello che in molti non vogliono vedere: l'allarme giovani. Una crisi di valori di cui la morte del piccolo Manuel pare essere una semplice logica conseguenza. Basti pensare che i ...