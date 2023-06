Penalizzazioni visibili solo in caso di sentenze passate in giudicato | approvata a sorpresa la norma

(Di venerdì 16 giugno 2023) A, scrive la Gazzetta dello Sport, nel decreto “PA 2” approvato ieri dal Consiglio dei ministri è rispuntata lasullein classifica, quella del «mai più casi Juve», per intenderci, che era stata bloccata dai tecnici del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi perché violava l’autonomia dello sport. La, così come votata, prevede che la classifica sarà toccata una sola volta, dopo l’ultimo grado della giustizia sportiva, di fronte al Collegio di garanzia dello sport.in quel momento e non come adesso dal primo grado di giudizio, le eventualipeseranno sulla classifica. Abodi ha parlato di “di indirizzo“, un modo per rispettare formalmente l’autonomia dello sport, che invece sarebbe stata ...

Il decreto legge del governo indica al Coni e alle federazioni sportive di "renderelesolo una volta che le sentenze siano in giudicato - ha spiegato Abodi - Si è detto che ...Il dl, infatti, 'ha stabilito orientamento che porta a renderelesolo una volta che le sentenze siano in giudicato. Si è detto che volevamo spostare i processi alla fine del ...Qualora non dovesse riuscire nell'impresa, lasciando da parte il discorso delle, ... Quelli trasmessi da DAZN sarannosulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console ...

Mai più casi Juve, Abodi: "Penalizzazioni solo dopo sentenze definitive" - Sportmediaset Sport Mediaset

In Serie A e negli altri campionati in Italia si cambia la norma sulle penalizzazioni. Il Ministro dello Sport Abodi annuncia una modifica sostanziale dopo quanto avvenuto con la Juventus. STOP DIFFER ...Abodi: «Il decreto legge ha stabilito un orientamento che porta a rendere visibili le penalizzazioni solo una volta che le sentenze siano in giudicato». Stralciata la norma dei tre mandati, rinviata a ...