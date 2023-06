Parco dei Castelli Romani Tutti gli appuntamenti da Venerdì 16 a Domenica 18 Giugno nell’ambito della manifestazione “Cose Mai Viste 2023”

L'età media delbus sarà infatti di 5 anni già alla fine del 2024, a fronte10 anni del valore medio nell'Ue. Parte integrante del rinnovo delmezzi è costituito dall'acquisto, con ...Da ricostruire alla base anche ilcalciatori. Quelli di proprietà non sono più di una decina (ma al nettorientri dai prestiti) e le scelte dipenderanno dalle indicazioni che fornirà l'...... chiudendo le scuole e gli asili vicini e vietando l'ingresso aldel Memoriale della Pace. I ... La nostra strada è quella di opporci alla politica di guerranostri governi, di organizzare una ...

Il Parco dei salici in festa Spazio alle tante associazioni Dallo sport ... LA NAZIONE

La Basilicata è una Regione tutta da scoprire. Per i bambini ci sono molte occasioni per eplorare la storia, la cultura e l'arte che in questa Regione, si fanno protagoniste. Senza dimenticare il mare ...Il Comune ha partecipato all'incontro di insediamento del comitato di gestione riunitosi nella sede del Parco della SIla ...