Papa | sono ancora vivo Tanto dolore per naufragio in Grecia

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Grazie per il vostro servizio, grazie tante". Come sta? "!". Queste le poche parole pronunciate daFrancesco lasciando il policlinico Gemelli di Roma per far rientro in Vaticano dopo ...

Il Pontefice è stato salutato da una folla di persone, che insieme a stampa e fotografi sisistemati davanti all'uscita del nosocomio. Il, sorridente, ha salutato i medici prima di salire ......dele non lo fanno solo per sacro rispetto. Berlusconi era un uomo di pace e aveva dei rapporti eccellenti con Putin. Se si fosse voluto, avrebbe potuto essere utilizzato come mediatore e..."Grazie per il vostro servizio, grazie tante". Come sta "Ancora vivo!". Queste le poche parole pronunciate daFrancesco lasciando il policlinico Gemelli di Roma per far rientro in Vaticano dopo die ci giorni di convalescenza. Francesco è apparso in buona salute e prima di salire in macchina si è alzato ...

Il Papa è uscito dall'ospedale, 'sono vivo' Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) - Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli. Il Pontefice è stato salutato da una folla di persone, che insieme ...Sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di La Thuile sabato 17 giugno alle ore 10 il funerale di Janira Mellé, la maestra di sci di 25 anni morta il 10 giugno scorso all'ospedale Parini di Aosta, dov ...