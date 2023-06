Papa | Meloni | ' gioia per dimissioni | torni presto guida forte e autorevole'

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Conapprendo delledi Sua SantitàFrancesco dal Policlinico Gemelli. Rivolgo al Santo Padre un affettuoso pensiero di pronta guarigione con l'augurio di tornarenel pieno esercizio del Suo Magistero e continuare a essere". Lo scrive in un tweet la premier Giorgia

In rappresentanza del Governo (la presidente del Consiglio Giorgiaha inviato una corona di ... Nella giornata di ieri, ancheBergoglio ha mandato un messaggio di vicinanza a Prodi. 'La fede ...Il Bataclan, le dimissioni del, il Covid, la guerra in Ucraina, i terremoti, le alluvioni, i ... anche se siamo arrivati alla prima donna Premier italiana Giorgia. Una parola che guida ...Fraternamente, Francesco', conclude il2023 - 06 - 16 11:08:42 In tanti rendono omaggio alla ...07:30 Arrivate le corone di fiori die Piantedosi Una grande corona di fiori tricolore ...

Papa: Meloni, gioia per dimissioni, continui sua guida autorevole - LaPresse LAPRESSE

Milano, 16 giu. (LaPresse) - "Con gioia apprendo delle dimissioni di Sua Santità Papa Francesco dal Policlinico Gemelli. Rivolgo al Santo Padre un affettuoso ...La Meloni si mostra tutta sorridente mentre si scatta selfie elettorali insieme ad Ellon Musk, reduce da una intervista con il loro Nicola Porro.