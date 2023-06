Papa Francesco torna in Vaticano ma resterà a riposo fino al 18 giugno

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Santo Padre ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma dopo 10 giorni di ricovero. Il Pontefice è finito in sala operatoria per un intervento all’addome. Bergoglio ha fatto rientro in auto a Casa Santa Marta e rimarràal 18, dopo la conferma, da parte della Santa Sede, dello stop di tutte le udienze pubbliche.è uscito dal Gemelli in sedia a rotelle: Dopo avere salutato sanitari e infermieri, è stato accolto da una piccola folla di degenti e parenti di malati che lo hanno applaudito e incoraggiato. E’ apparso non sofferente e sereno, ha risposto con cenni di saluto e sorridendo. È apparso come sempre “pungente”. Alla domanda sulla sua salute ha risposto: “sono vivo”. “Ilsta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come ...