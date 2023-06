Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli di Roma

(Di venerdì 16 giugno 2023)è stato dimesso dal Policlinicodi, dove era ricoverato da oltre una settimana a causa dell’intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Uscendo dalin sedia a rotelle, il, dopo aver salutato sanitari e infermieri, è stato accolto da una piccola folla di degenti e parenti di malati che lo hanno applaudito e incoraggiato gridando “Viva il”. “Sono ancora vivo”, ha affermato e ha espresso profondo dolore per la tragedia dei migranti. L’equipe sanitaria del Policlinico ha confermato che il decorso clinico prosegue regolarmente e che gli esami ematochimici risultano nella norma. Il Pontefice ha fatto rientro in auto a Casa Santa Marta, dove resterà a riposo fino al 18 giugno, dopo la conferma, da ...

Porta del Perugino - Vaticanoa Santa Marta dopo 9 giorni di ricovero (7 giugno - 16 giugno 2023) (a cura Redazione "Il sismografo")oggi ha ripetuto i gesti delle sue precedenti dimissioni in ...A esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza a Romano Prodi per la morte della moglie Flavia Franzoni, èin un messaggio autografo, inviato il 14 giugno dal Gemelli, e mostrato ieri ...La salute delNon è stata una degenza facile perche a dicembre spegnerà le ottantasette candeline ed è reduce da un anno di acciacchi fisici. Nonostante le perplessità espresse in ...

Il Papa è stato dimesso questa mattina dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato il 7 giugno per un'operazione all'addome. "Sono vivo": parole con cui questa mattina Papa Francesco ha ...Dal 17 al 24 settembre prossimi un grande appuntamento sui temi della pace, accoglienza, dialogo, ambiente, identità, interculturalità del Mare nostrum ...