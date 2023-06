Papa Francesco lascia l’ospedale | come sta il pontefice dopo l’intervento

(Di venerdì 16 giugno 2023)è stato dimesso dalGemelli di Romail ricovero avvenuto il 7 giugno per un’operazione di laparotomia. Ilè uscito dall’ingresso principale sulla sedia a rotelle e ha salutato i pazienti e i giornalisti che lo attendevano. Bergoglio ha risposto alle domande dei giornalisti, che gli chiedevano quali fossero le sue condizioni di salute, dicendo “sono vivo”. Poi ha ringraziato gli stessi giornalisti: “Grazie per il vostro servizio, grazie tante”. Davanti al Policlinico Gemelli c’erano tanti giornalisti e tanti pazienti e cittadini che hanno atteso le dimissioni di. Anche i medici e gli infermieri delsi sono affacciati dalle finestre per un saluto al ...

"Ha detto solo grazie e pregate per me", spiega ai cronisti il chirurgo che ha operatoche prima di uscire dall'ospedale ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario. Il medico spiega che Bergoglio sta bene. "La convalescenza non la fa ha già cominciato a lavorare",...Perch " come dicenell'enciclica "Fratelli tutti" " non si può andare avanti senza memoria. Un lavoro pionieristico che potrebbe essere replicato dagli episcopati di altri Paesi ...ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma nel quale era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all'addome.ha lasciato il Policlinico ...

Roma, 16 giu. (askanews) - Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma dove il 7 giugno scorso si era sottoposto a un intervento chirurgico all'addome. Dopo oltre una settimana di ...La salute del Papa Non è stata una degenza facile per Francesco che a dicembre spegnerà le ottantasette candeline ed è reduce da un anno di acciacchi fisici. Nonostante le perplessità espresse in ...