Papa Francesco lascia il Gemelli tra gli applausi dei pazienti | Bergoglio in sedia a rotelle | «Sono ancora vivo»

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Sto bene, non mi vedete?». Come è andata l'anestesia? «Bene, bene». «». Seduto sulla carrozzina spinta da uno dei suoi collaboratori...

torna a casa. Il Pontefice è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato da oltre una settimana a causa dell' intervento di laparotomia e plastica della parete addominale. Il 7 giugno fu ricoverato al Gemelli per sottoporsi ad un intervento all'addome che è perfettamente riuscito e infatti nella giornata di oggi è stato dimesso. Il pontefice, che ha alloggiato in un...

Dopo una breve sosta a Santa Maria Maggiore, il pontefice è andato a trovare le suore dell'Istituto Maria Santissima Bambina. «Sto bene», ha detto alle persone che gli chiedevano del suo stato di salu ...Papa Francesco e’ stato dimesso questa mattina dal Policlinico Gemelli di Roma dove e’ stato ricoverato per dieci giorni. Il Pontefice ha subìto un intervento chirurgico di laparotomia e plastica ...