Papa Francesco lascia il Gemelli | Sono ancora vivo

(Di venerdì 16 giugno 2023) ", tutto bene".hato questa mattina ildi Roma dopo nove giorni di ricovero. Il Pontefice, sorridente e in buone condizioni, è stato salutato dagli ...

ha lasciato l'ospedale Gemelli dopo l'intervento di laparotomia a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi.ha lasciato il Policlinico Gemelli tra gli applausi generali e ...è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato dal 7 giugno per un intervento chirurgico all'addome. All'uscita dell'ospedale romano, poco prima delle 9 - ha fatto sapere ..."Sono ancora vivo, tutto bene".ha lasciato questa mattina il Gemelli di Roma dopo nove giorni di ricovero. Il Pontefice, sorridente e in buone condizioni, è stato salutato dagli applausi dei tanti presenti all'...

Papa Francesco è stato dimesso questa mattina dal Policlinico Gemelli di Roma dove è stato ricoverato per dieci giorni. Il Pontefice ha subìto un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della ...Papa Francesco è ritornato nella Domus Sanctae Marthae. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Dopo l’operazione dello scorso 7 giugno, che aveva risolto un laparocele incarcerato che causava “s ...