Papa Francesco dimesso dall’ospedale dopo l’operazione all’addome | “Sono ancora vivo”

(Di venerdì 16 giugno 2023)è statodal Policlinico Gemelli di Roma ed è rientrato in Vaticano. Immancabile la sua battuta ai giornalisti che lo attendevano all’uscita: “”. Bergoglio era ricoverato dal 7 giugno 2023, quando è stato operatoper il rischio di un’occlusione intestinale. Nove giorni di degenza abbastanza riservata, a differenza dei due precedenti ricoveri, seguendo scrupolosamente il consiglio dello staff medico che lo ha curato., per la prima volta nel suo pontificato, ha saltato perfino la recita pubblica dell’Angelus nell’unica domenica trascorsa al Gemelli. Si è conclusa così la terza degenza di Bergoglio in quello che san Giovanni Paolo II ribattezzò “Vaticano 3”. ...

