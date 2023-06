Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –è statodal. Il Pontefice è stato salutato da una folla di persone, che insieme a stampa e fotografi si sono sistemati davanti l’uscita del nosocomio. Il, sorridente, ha salutato i medici prima di salire in auto alzandosi in piedi. E’ rimasto in ospedale per 10 giorni in seguito all’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il “decorso clinico è proseguito regolarmente e fino all’ultimo bollettino “gli esami ematochimici sono risultati nella norma”. “Sarà unpiu forte” ha detto Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice al. “Quanto durerà la convalescenza? Lui ha già cominciato a lavorare, lo ...