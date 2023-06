Papa Francesco dimesso dal Gemelli tra gli applausi | Sono ancora vivo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Buone notizie per Bergoglio:torna in Vaticano, stamane è statodal, dove la scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico all'addome, nel dettaglio una laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.Era ricoverato dal 7 giugno...

C'era grande attesa stamani per le dimissioni didal Policlinico Gemelli. Una folla di fedeli e giornalisti lo ha atteso all'ingresso principale. Medici e infermieri si sono affacciati alle finestre per un saluto. Dopo oltre una ...è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 7 giugno ed era stato sottoposto a un'operazione all'addome. Il Pontefice, in sedia a rotelle, è uscito dall'...ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma nel quale era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all'addome: un intervento di laparotomia e plastica della ...

Città del Vaticano, 16 giu. (askanews) - Papa Francesco sta lasciando il Policlinico Gemelli di Roma dove si è sottoposto, mercoledì 7 giugno ...– Una borsa di studio in onore di Flavia Franzoni nell’ambito delle scienze sociali, da consegnare ogni anno agli studenti più meritevoli. È l’idea a cui hanno pensato in queste ore di dolore i… Leggi ...