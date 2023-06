Papa Francesco dimesso dal Gemelli | ' Sono ancora vivo'

(Di venerdì 16 giugno 2023)è statodal Policlinicodi Roma , dove era ricoverato dal 7 giugno per la convalescenza in seguito a un intervento di rimozione di un'ernia. Il Pontefice, che ha ...

è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma , dove era ricoverato dal 7 giugno per la convalescenza in seguito a un intervento di rimozione di un'ernia. Il Pontefice, che ha ...2023 - 06 - 16 11:28:21scrive a Prodi e ai figli 'La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore'. È questo il testo della lettera scritta da...... Ong, società civile, scienziati, teologi e comunità per affrontare la salvaguardia della vita umana e della 'casa comune' a diversi livelli nelle nostre società come dicenella ...

Papa Francesco è tornato in Vaticano. È stato da poco dimesso dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con ...In occasione della Giornata internazionale degli archivi e nell’anniversario de 61 anni dalla morte hanno organizzato un evento dedicato alla memoria di Pennazzato di cui hanno ritrovato nell’archivio ...