Papa Francesco dimesso dal Gemelli rientra in Vaticano | “Sono ancora vivo | tutto bene”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Città del– “Va”.le 8.51. In sedia a rotelle, sorride e dispensa strette di mano alla folla e ai giornalisti accorsi all’ingresso del Policlinicodi Roma., dopo dieci giorni di ricovero, lascia il nosocomio romano tra gli applausi. Ma il primo pensiero è stato per i migranti: Bergoglio con i giornalisti ha espresso “grande dolore” rispondendo alla domanda sulla tragedia avvenuta in Grecia dove hanno perso la vita in centinaia, moltissimi dei quali erano bambini, su un barcone partito dalla Libia. Quindi la salita in auto e via, direzione Santa Maria Maggiore, dove il Santo Padre è arrivato intorno alle 9:00. Il Pontefice si è fermato in preghiera per ...